Rui Patrício dispensado da Seleção

Guarda-redes apresenta problemas físicos.

09:41

Rui Patrício foi dispensado dos trabalhos da seleção nacional por problemas físicos, avança o Record A seleção portuguesa de futebol realiza este sábado o último treino antes do particular de domingo com a Escócia, que irá decorrer em Hampden Park, na cidade de Glasgow.Portugal tem uma sessão agendada para as 11h00, no palco do duelo de domingo, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social.Após o treino, às 12h30, o selecionador nacional, Fernando Santos, e um jogador irão falar aos jornalistas, em conferência de imprensa, igualmente em Hampden Park.