Rui Pedro Silva é o novo treinador do Famalicão

Horas depois de anunciar a saída de Ivo Vieira, o Famalicão apresentou o seu novo timoneiro. Trata-se de Rui Pedro Silva, técnico de 44 anos que se prepara para viver a primeira experiência como treinador principal.Após ter acompanhado Nuno Espírito Santo durante várias temporadas, Rui Pedro Silva 'despediu-se' do ex-treinador do Tottenham no início da presente temporada, estando agora de regresso ao ativo. Em Famalicão, o treinador vai contar com Tarantini, Hélder Duarte, João Lapa e Ricardo Silva como adjuntos.O primeiro desafio do novo treinador, que já trabalhou com a equipa neste domingo, está agendado para terça-feira, dia em que o Famalicão defronta o Portimonense para a Taça de Portugal. No campeonato, os minhotos seguem no 16° lugar da tabela classificativa, com 11 pontos.