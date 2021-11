Rui Pedro Soares: "Na reunião preparatória, estava indignado pelo Belenenses SAD-Benfica se realizar"

Rui Pedro Soares, presidente do Belenenses SAD, concedeu esta segunda-feira uma entrevista ao canal televisivo CNN Portugal na qual abordou a polémica do jogo com o Benfica. O líder dos azuis afirmou que, antes do encontro, demonstrou estar contra a realização do mesmo."Na reunião preparatória do jogo, eu, presidente da Belenenses SAD, reclamei o facto de sermos obrigados a jogar. Eu disse que estava indignado. E estavam presentes delegados da Liga, árbitro, polícia e bombeiros", explicou Rui Pedro Soares, assumindo que não fez qualquer pedido forma à Liga para o adiamento da partida. "Solicitei o adiamento a Helena Pires, da Liga. Recebi uma sms a dizer que tinha 8 jogadores. A Liga Portugal não quis tomar diligência para adiar o jogo, apesar do que sabíamos. Tinha obrigação de o fazer. Não nos podiam ter pedido para o fazer? Enviar um e-mail? Promover uma reunião entre nós, a Liga e o Benfica?", questionou.Relativamente ao jogo com o Vizela, marcado para a próxima segunda-feira, Rui Pedro Soares admite pedir o adiamento. "Está em cima da mesa o jogo não poder ser realizado, claramente. Pondero isso e o que será feito, será comunicar através do nosso médico, com a Liga, toda a evolução do nosso grupo", explicou.Questionado sobre o porquê de ter permitido que a equipa do Belenenses SAD entrasse em campo frente ao Benfica, com apenas 9 jogadores, o presidente dos azuis lembrou o sucedido num jogo da Liga Sabseg da época passada. "Acha que ia ter falta de comparência? Houve um jogo entre Estoril e Cova da Piedade, o Cova tinha todos os jogadores isolados, não apareceu, e a Liga aplicou falta de comparência", sublinhou. "Faltou organização, faltou uma reunião e faltou bom senso. Se essa reunião tivesse tido lugar o jogo não tinha sido realizado", acrescentou Rui Pedro Soares.Confrontado com o pedido de repetição do jogo com o Benfica, Rui Pedro Soares disse que o mesmo baseia-se "no regulamento da Liga". "Isso é um assunto de advogados. Pedimos a repetição segundo o regulamento, agora a direção da Liga vai decidir se repete ou não", rematou.