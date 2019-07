Sá Pinto deve ser anunciado esta quarta-feira no Sp. Braga

Sá Pinto deverá ser esta quarta-feira anunciado como sucessor de Abel Ferreira no comando técnico da equipa do Sp. Braga, para começar a trabalhar de imediato, apurou oAntónio Salvador, presidente dos bracarenses, manteve ontem reuniões tendentes à contratação do novo treinador e tudo aponta no sentido da entrada do ex-jogador do Sporting.Na segunda-feira foram sendo avançadas informações que apontavam à contratação de Silas. Contudo, o treinador do Belenenses SAD tem contra si o facto de não estar habilitado com o 4º nível do curso de treinador.O que o impede de exercer formalmente o cargo numa equipa da Liga (tem de estar inscrito com outras funções para ir para o banco e ter ao seu lado um técnico com as habilitações requeridas).Um estratagema clássico, como de resto acontece no Belenenses SAD, em que o adjunto Tiago Teixeira surge nos boletins da Liga como técnico principal.Sá Pinto tem 46 anos e na época passada treinou o Legia Varsóvia, da Polónia. No seu percurso conta ainda passagens como técnico pelo Sporting, Estrela Vermelha, OFI Creta, Belenenses, Al Fateh e Standard Liège.sabe ainda que António Salvador ficou bastante agastado com a decisão de Abel Ferreira de deixar o clube nesta altura.