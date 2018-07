Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Saiba o tempo exato que Neymar já passou no chão neste Mundial

Brasil já disputou quatro encontros na competição, a realizar-se na Rússia.

23:23

Em quatro jogos efetuados pelo Brasil no Mundial 2018, Neymar já passou quase 14 minutos deitado no relvado. Esta é a conclusão de um estudo efetuado pela RTS Sports, que revela que o brasileiro esteve 13 minutos e 50 segundos no chão.



O jogador do Paris Saint-Germain - que sofreu 23 faltas em quatro encontros - passou inclusive 5 minutos e 29 segundos na relva no jogo dos oitavos-de-final, perante o México (quase 2 minutos no lance em que foi pisado por Miguel Layún).



Contra a Sérvia perdeu-se 1 minuto e 56 segundos e contra a Suíça 3 minutos e 40 segundos.