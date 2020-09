Salvar Estádio do Bonfim custa 900 mil euros

A compra do Estádio do Bonfim pode custar até 900 mil euros à Câmara de Setúbal. O negócio visou evitar que o recinto desportivo onde joga o Vitória Futebol Clube caísse nas mãos de especuladores imobiliários e divide-se por duas parcelas, uma de 300 mil euros e outra de 600 mil.













Como o município ofereceu 1,5 milhões na hasta pública, ainda é credor de 600 mil euros junto do Vitória. Caberá ao executivo municipal decidir o que fazer em relação a essa dívida, mas o CM sabe que dificilmente ela será cobrada.



Em hasta pública, a autarquia adquiriu os direitos de superfície dos terrenos onde está situado o Estádio do Bonfim. Esses direitos pertenciam à Ventos de Negócio, mas foram hipotecados ao BCP por uma dívida de 2,1 milhões de euros da empresa do universo Pluripar que entrou em processo de insolvência em 2017.

A Câmara de Setúbal decidiu adquirir o estádio para evitar que ele caísse nas mãos de especuladores imobiliários. Os terrenos onde o Bonfim está edificado valem mais do que os 1,5 milhões oferecidos pela autarquia, mas o facto de esta se ter envolvido afastou potenciais interessados.





65



lotes de terrenos cedidos pela Câmara de Setúbal ao Vitória, também em julho, na zona de Praias do Sado, para o clube pagar uma dívida de 800 mil euros à Autoridade Tributária.





Apoio às modalidades



A câmara tem contratos-programa anuais com modalidades amadoras do Vitória, num valor de dezenas de milhares de euros.





Clube elogia autarquia



O Vitória congratulou-se esta quarta-feira com a decisão da autarquia: “Os setubalenses têm no Bonfim um espaço comum e de vital importância.”



Autarquia sinaliza veto com PDM



Há vários anos que nos cafés de Setúbal se fala do interesse de empresários da construção civil nos terrenos do Estádio do Bonfim, na zona central de Setúbal, avaliados em vários milhões de euros. Para evitar a especulação imobiliária, foi aprovado por unanimidade em reunião camarária comprar os direitos de superfície.



Mesmo que alguém tivesse suplantado a oferta da autarquia, esta não aprovaria a alteração ao Plano Diretor Municipal para permitir a construção na zona.