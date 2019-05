Samaris renova com o Benfica até 2023

Andreas Samaris vai continuar a vestir de águia ao peito. A confirmação foi deixada esta terça-feira pelo Benfica, através de uma publicação deixada nas redes sociais, na qual o clube da Luz adianta que o entendimento entre as duas partes é válido até final da temporada 2022/23.O camisola 22, que tinha vínculo até final de junho, tinha propostas financeiramente melhores de clubes estrangeiros mas nunca escondeu que a pretensão era continuar num emblema que lhe diz muito e num país onde se sente bem.O internacional helénico, de 29 anos, contratado ao Olympiacos em 2014 por 10 milhões de euros passou a ser um dos elementos de maior preponderância no plantel do Benfica com a lesão de Ljubomir Fejsa a 15 de janeiro, pouco dias depois da entrada de Bruno Lage para o comando técnico da equipa.