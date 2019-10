Sandro Mendes já não é o treinador do V. Setúbal. O emblema sadino, através das redes sociais, avançou que o técnico de 42 anos está de saída do Bonfim. A decisão foi tomada após o empate (0-0) na receção ao Marítimo, em jogo a contar para a 8.ª jornada da Liga NOS."O Vitória FC informa que decidiu prescindir dos serviços do treinador Sandro Mendes, desejando-lhe as melhores felicidades para o futuro", informam os sadinos, no sítio oficial na Internet.Sandro Mendes deixa o clube na 13.ª posição da competição, com oito pontos, três acima dos lugares de despromoção, quando ainda faltam disputar vários jogos na oitava ronda.