Saponjic imposto ao Atlético de Madrid

Depois de João Félix, outro avançado do Benfica seguiu para o Atlético Madrid.Trata-se do sérvio Ivan Saponjic, que rende aos cofres da Luz um milhão de euros por 50 por cento do passe. Este negócio, todavia, não teve nada a ver com a transferência recorde de Félix por 120 milhões.Segundo apurou o, a ida do jogador sérvio de 21 anos para o clube madrileno foi uma imposição do seu empresário, Miha Mlakar, e tem a ver com o processo de renovação de Oblak pelo Atlético Madrid, em abril último.As negociações entre o guarda-redes (que também já passou pelo Benfica) e os colchoneros estavam complicadas e Mlakar, que também representa Oblak, impôs que, mal houvesse oportunidade (ou seja, com o mercado aberto), o Atlético avançaria para a compra de Saponjic, jogador considerado dispensável na Luz.O acordo acabou por ser feito, com o guardião esloveno de 26 anos a renovar até 2023.A oportunidade do negócio surgiu, pois, agora. O Benfica optou por reservar 50 por cento do passe, tal como, de resto, fez com a venda recente de Yuri Ribeiro ao Nottingham Forest.A SAD dos encarnados tem sempre presente a possibilidade de uma valorização dos jogadores como aconteceu recentemente com Jovic, cuja mudança do Eintracht Frankfurt para o Real Madrid rendeu às águias cerca de 15 milhões de euros.Ontem, Saponjic (que jogava no Benfica B) já falou em Madrid como jogador do Atlético Madrid, após ter realizado os indispensáveis testes médicos. "Estou muito feliz por estar aqui. Este é um dos maiores clubes do mundo."O preço de Raul De Tomas foi inflacionado pela má relação com o Real Madrid. Em causa está a venda de Garay ao Zenit, em 2014, por 6 milhões de euros. O Real Madrid era detentor de metade do passe e questionou o valor declarado pelas águias.A equipa do Benfica apresenta-se amanhã (20h30) aos sócios, frente ao Anderlecht (Estádio da Luz). Os encarnados visitam depois a Académica, em Coimbra, no dia 13 (sábado).Svilar pode estar de saída do Benfica. Os encarnados estão à procura de um guarda-redes e o jovem belga deve ser cedido.