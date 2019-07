Grimaldo e Rúben Dias deixam Bruno Lage em alerta

O atraso nas renovações e a cobiça de grandes clubes europeus por Rúben Dias e Grimaldo estão a preocupar Bruno Lage, treinador do Benfica, apurou oO técnico das águias considera imprescindíveis os dois defesas, mas a possibilidade de perder a dupla até ao fecho do mercado de transferências não está descartada, uma vez que ambos têm vários clubes interessados. Lage teme a saída dos jogadores até 2 de setembro, ficando sem margem de manobra para contratar duas alternativas que garantam a solidez evidenciada pela dupla em 2018/2019.O central de 22 anos, que espera pela renovação e o aumento da cláusula de 66 para 86 milhões de euros, é pretendido pelo Manchester United e o Real Madrid. Dois colossos europeus com argumentos financeiros suficientes para baterem a cláusula, considerada acessível dado o valor e a potencialidade do jogador.Já a renovação de Grimaldo (termina contrato em 2021), está neste momento parada. Tudo porque o espanhol mudou de agente e agora só admite reunir-se com a SAD mais perto do fim do fecho do mercado, com o objetivo de ouvir todas as propostas que entretanto possam surgir. Nápoles e Barcelona têm sido apontados ao jogador, de 23 anos, que tem uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.Nesta altura, para o eixo da defesa, Lage conta com cinco opções: Rúben Dias, Jardel, Ferro, Conti e Pedro Álvaro (integra o estágio mas deve fazer parte da equipa B). Para o lado esquerdo, o Benfica conta com Nuno Tavares (19 anos).Ivan Saponjic, avançado que jogava no Benfica B, é reforço do Atlético de Madrid. O avançado, que chegou às águias em 2015/16 proveniente do Partizan de Belgrado (Sérvia), não somou qualquer minuto pela equipa principal . Em 2017/18 esteve cedido ao Zulte Waregem (Bélgica).A equipa do Benfica apresenta- -se aos sócios frente ao Anderlecht (Estádio da Luz), dia 10 (próxima quarta-feira). Visita depois a Académica, em Coimbra, no dia 13 (sábado).O Milan mostra interesse em Gedson Fernandes, mas recusa pagar 30 milhões de euros, mais bónus por objetivos, pela contratação, diz a imprensa italiana. O médio está atualmente a recuperar de uma fratura no quinto metatarso do pé direito.Depois de resolvido o futuro de Alfa Semedo e Yuri Ribeiro, o Benfica quer arrumar nos próximos dias as situações dos sérvios Fejsa e Zivkovic. A dupla não entra nos planos de Bruno Lage para a próxima temporada e ambos devem ser emprestados. Fejsa tem no Fenerbahçe o seu principal interessado.