Benfica revela nomes dos craques que vestem camisolas número 7 e 9

O SL Benfica revelou o nome dos craques que vão vestir as camisolas número 7 e 9 pelos encarnados na época de 2019/20.O clube da Luz tem quatro reforços mas destaque principal para o avançado espanhol Raul de Tomas e o brasileiro Caio Lucas que escolheram os números 9 e 7, respetivamente.O médio português Chiquinho vai vestir o número 19 e Cádiz o dorsal 26.Os encarnados continuam a preparar a próxima época, que está quase a arrancar. No próximo sábado, haverá um treino aberto aos adeptos do clube e para dia 10 está agendado o jogo de apresentação frente ao Anderlecht, que irá decorrer no Estádio da Luz.