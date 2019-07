Bruno Fernandes eleito melhor jogador da Primeira Liga em 2018/2019

Bruno Fernandes, do Sporting, foi o vencedor da entrega dos prémios da Liga relativos à temporada 2018/19, no Palácio da Bolsa, Porto, ao ganhar o troféu de melhor jogador pelo segundo ano consecutivo.O craque dos leões marcou 20 golos em 33 jogos no campeonato e isso terá sido fundamental para a distinção."Quero agradecer mais uma vez esta distinção. Agradecer a toda equipa, companheiros, adeptos e todos aqueles que foram decisivos para conquistar este prémio pelo segundo ano consecutivo. Espero estar na luta no próximo ano", disse o jogador de 24 anos numa declaração gravada (médio leonino tem contrato com o Sporting mas está a ser apontado a uma transferência para Inglaterra).Já o Benfica, campeão da época passada, teve três distinções: treinador do ano, melhor jovem jogador (João Félix) e o troféu de de melhor marcador da Liga (Seferovic). Pizzi (Benfica) esteve entre os nomeados a melhor do ano, mas acabou por não conquistar o troféu, nem figurar no onze ideal da temporada passada."É um enorme motivo de orgulho receber este prémio, pelo reconhecimento do nosso trabalho. Quero partilhar este troféu com o presidente, toda a estrutura e principalmente com os jogadores", disse o técnico Bruno Lage, numa declaração de vídeo gravada no centro de estágio do Seixal, acompanhado de toda a equipa técnica.Iker Casillas (FC Porto), Éder Militão (FC Porto), Jérémy Mathieu (Sporting), Alex Grimaldo (Benfica), Alex Telles (FC Porto), Bruno Fernandes (Sporting),João Félix (Benfica), Hector Herrera (FC Porto), Rafa Silva (Benfica), Haris Seferovic (Benfica) e Moussa Marega (FC Porto) integram o melhor onze da temporada passada.A relva do estádio do Portimonense mereceu uma distinção na cerimónia desta sexta-feira. Foi considerada a melhor de todos os estádios da Liga e da II Liga.O golo de Jovane Cabral (Sporting) frente ao Rio Ave ( 11ª jornada) foi eleito o melhor golo do ano na época passada. "Estou muito feliz. Obrigado", disse o extremo leonino.Vítor Oliveira recebeu o prémio de melhor treinador da II Liga depois de ter levado o P. Ferreira à conquista do título e consequente subida de divisão.Seferovic (Benfica) recebeu o troféu de melhor marcador da Liga (23 golos). Pires (Penafiel) com 16 golos foi o melhor artilheiro da II Liga.Ricardo Ribeiro (P. Ferreira) e Luiz Carlos (P. Ferreira) foram premiados como melhor guarda-redes e melhor jogador da II Liga na época passada.João Félix (Benfica) e Jota (Benfica B) conquistaram o troféu jovem jogador do ano da Liga e da II Liga. "Sem a ajuda da equipa, presidente, míster e adeptos não teria sido possível", disse o novo jogador do At. Madrid.O Belenenses SAD (Liga) e o Benfica B (II Liga) receberam o prémio fair play referente à temporada passada. Éder Militão (FC Porto) e Rúben Freitas (Mafra) receberam o prémio fair play para jogadores.