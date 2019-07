Milhares de adeptos saúdam campeões benfiquistas e reforços no Seixal

Milhares de adeptos lotaram este sábado as bancadas do Campo nº 1 do centro de estágios do Benfica, no Seixal, para assistir ao treino aberto da formação encarnada. Os 32 jogadores e a equipa técnica foram recebidos sob aplausos, com a multidão a pedir já o 38º campeonato.Num treino que contou com caras novas, as atenções estavam voltadas para Raul de Tomas. O avançado espanhol, de 24 anos, chegou à Luz com rótulo de ‘estrela’ e custou 20 milhões de euros aos cofres da SAD. Treina com a equipa desde quinta-feira e ainda está a adaptar-se aos métodos de trabalho de Bruno Lage.O também reforço Jhonder Cádiz (ex-V. Setúbal) foi a surpresa no jogo-treino. O avançado venezuelano foi o primeiro a marcar, fez uma assistência e deixou os adeptos ao rubro. Cervi e Jota também marcaram.Ao sexto dia de trabalho, Bruno Lage já pôde contar com os internacionais Pizzi, Rúben Dias, Seferovic, Fejsa, Rafa, Samaris e Odysseas Vlachodimos. Os sete jogadores, autorizados a apresentar-se mais tarde por terem estado ao serviço das respetivas seleções, iniciaram os trabalhos cerca de uma hora antes do treino, longe dos olhares dos adeptos.Outra novidade foi o regresso de João Ferreira (sub-19) aos trabalhos da equipa principal. O lateral-direito foi chamado para colmatar as ausências de André Almeida (fratura de stress na tíbia da perna direita) e Ebuehi (gastroenterite). Grimaldo esteve ausente devido a um traumatismo na perna direita. Gedson subiu ao relvado para saudar os adeptos, mas continua em recuperação."A renovação pode acontecer a qualquer momento. Mas nesta altura não é o foco. Tenho contrato e está em vigor por muitos anos. A minha cabeça está aqui. É tudo especulação", disse ontem o defesa Rúben Dias, despistando notícias sobre uma eventual saída do Benfica.O avançado brasileiro Jonas continua sem treinar e nos próximos dias vão ser anunciadas novidades sobre o seu futuro. Tem contrato por mais um ano mas poderá retirar-se após acordo com o Benfica."Espero fazer muitos jogos. Slaven Bilic conhece-me e estou a par do trabalho que desenvolve. Foi selecionador croata e fez um grande trabalho, tal como aconteceu no West Ham e Besiktas", disse Krovinovic, emprestado ao West Bromwich.O Peñarol não está disposto a desembolsar três milhões de euros por Cristian Lema. De acordo com o ‘El Observador’, o negócio caiu por terra, depois de várias semanas intensas de negociações. O defesa, de 29 anos, não tem lugar garantido no plantel de Bruno Lage.