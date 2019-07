Adeptos do Benfica enchem Seixal em manhã de treino aberto

O Benfica abre este sábado as portas do Caixa Futebol Campus, no Seixal, e os adeptos benfiquistas responderam em força à primeira chamada da época.Desde as 9 da manhã que são muitos os adeptos do Benfica que fazem fila para assistir ao primeiro treino aberto da temporada 2019/2020, já com os sete jogadores internacionais que estiveram ao serviço das seleções.Segundo a BTV, as portas do centro de estágio do Seixal abriram eram 9h45, 15 minutos mais cedo do que o previsto dado a afluência de adeptos.O treino está marcado para as 10h30.