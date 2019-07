Raul de Tomas é o novo número 9 do Benfica. O avançado espanhol, de 24 anos, herda a camisola que pertenceu a Raúl Jiménez, antes de o mexicano rumar ao Wolverhampton (Liga inglesa) no verão passado, por empréstimo.O também reforço Caio Lucas ficou com o número 7 - que na época anterior pertencia a Sébastien Corchia (Sevilha) -, enquanto o ex-V. Setúbal Jhonder Cádiz exibirá o dorsal 26. Já o médio português Chiquinho vai vestir a camisola 19, que pertencia ao argentino Facundo Ferreyra (Espanhol).Os encarnados continuam a preparar a próxima época no Seixal e este sábado haverá um treino aberto aos adeptos. Os internacionais Seferovic, Fejsa, Samaris, Vlachodimos, Rúben Dias, Pizzi e Rafa regressam ao trabalho, depois de terem representado as respetivas seleções.Filip Krovinovic foi esta sexta-feira oficializado como reforço dos ingleses do West Bromwich. O médio, de 23 anos, chega ao clube do Championship por empréstimo de uma temporada.