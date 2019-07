Benfica oficializa contratação de Raúl de Tomás

Raúl de Tomás já é jogador do Benfica. O anúncio foi esta quarta-feira feito pelo emblema da Luz, num comunicado enviado à CMVM, no qual as águias revelam ter pago 20 milhões de euros ao Real Madrid.



O dianteiro espanhol, 24 anos, é o substituto para João Félix, jovem português que esta tarde foi confirmado no Atlético Madrid.

