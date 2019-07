João Félix assina com o Atlético de Madrid por sete temporadas

O português João Félix, que esta quarta-feira se transferiu do Benfica para o Atlético de Madrid por 120 milhões de euros, assinou um contrato para as próximas sete temporadas, revelou o clube da primeira divisão espanhola de futebol.Num comunicado no site oficial da Internet, os 'rojiblancos' dão as boas-vindas ao internacional português, de 19 anos, referindo ainda que o ex-avançado do Benfica passou nos exames médicos antes de assinar."João Félix é o novo jogador 'rojiblanco'. O Atlético de Madrid e o Benfica chegaram a um acordo para a transferência do jovem futebolista português. O avançado, que passou nos exames médicos na Clínica Universidade de Navarra, assinou o seu novo contrato com o nosso clube para as próximas sete temporadas", pode ler-se.Os 'colchoneros' aceitaram pagar a cláusula de rescisão de João Félix, que se tornou o jogador português mais caro da história, superando os 100 milhões que Cristiano Ronaldo custou à Juventus em 2018/19.Depois de ter feito parte da formação no FC Porto, com passagens pelo Dragon Force e pelo Padroense, equipas ligadas aos 'dragões', Félix chegou ao Benfica em 2015/16, para a equipa de juvenis.Esta temporada, o avançado estreou-se pela equipa principal, ao serviço da qual fez 43 encontros e marcou 20 golos, tendo ainda feito a estreia pela seleção portuguesa, na Liga das Nações.