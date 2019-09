Scolari sobre Roberto Leal: "Foi muito importante na minha aceitação pelas famílias portuguesas"

Luiz Felipe Scolari relembrou o momento em que chegou a Portugal para orientar a Seleção Nacional de futebol e como Roberto Leal, músico que morreu este domingo vítima de cancro, foi fundamental na sua adaptação a um país que lhe era desconhecido."Quando cheguei a Portugal, em 2003, tive a oportunidade de conhecer o Roberto Leal. Ele falou-me sobre as dificuldades de viver num país estrangeiro. Ele tinha vivido uma situação inversa no Brasil. Roberto Leal foi muito importante na minha aceitação pelas famílias portuguesas. Sou eternamente grato ao amigo Leal", confessou o antigo selecionador português, em mensagem citada pela assessoria de imprensa do técnico de 70 anos.Antes de Luiz Felipe Scolari, também outras celebridades aproveitaram para prestar homenagem ao músico.