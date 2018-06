"Se houver uma AG de destituição vou lá e ponho a cruzinha", diz Bruno de Carvalho

Presidente do Sporting deixou o aviso durante o 11.º Almoço de Sportinguistas em Alenquer.

20:36

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho afirmou este domingo que, caso haja uma Assembleia Geral de destituição da direção do clube, o próprio vai votar a favor, avança o Record "Aqui dou o compromisso em nome das minhas filhas, que se houver uma AG de destituição, eu voto a favor dela. Pela saúde das minhas filhas. Para dizerem que mais isento não posso ser. Vou lá e ponho a cruzinha. Sabem porquê? Ou vocês dão nos próximos tempos uma prova inequívoca de que o Sporting continua a ser aquele Sporting em que tanto trabalhámos, de pessoas de cabeça levantada, felizes por terem ganho quase tudo, ou, se estão infelizes, não será comigo ou com esta direção que continuarão infelizes. Mas quem for votar nessa AG vai assumir a responsabilidade das decisões que tomar. Não se esqueçam: nós temos responsabilidades pessoais e temos família", avisou o líder leonino no 11.º Almoço de Sportinguistas de Alenquer.Dando mais uma razão para não apresentar a demissão, Bruno de Carvalho explicou que as responsabilidades são distintas no caso de ser destituído em Assembleia Geral."Se eu chegar e disser que vou embora, pela lei sou responsável por aquilo que outros vão para lá fazer, basta o outro dizer ‘isto está um horror’. Mas vou estar a mexer no dinheiro – pouco, coitadas - das minhas filhas por causa do Sporting? Não. Então tirem-nos de lá. Mas a parti daí diz a lei, assume a responsabilidade quem toma a decisão. Claro que não são os sócios que vão pagar, mas os que vierem a seguir desta golpada vão ter essa responsabilidade", rematou.