"O único problema do Sporting chama-se Marta Soares", diz Bruno de Carvalho

Líder leonino comenta decisão do tribunal sobre providência cautelar.

08.06.18

Bruno de Carvalho comentou esta sexta-feira a decisão do tribunal cível sobre a providência cautelar interposta por Jaime Marta Soares. O presidente do Sporting falou por telefone na SIC Notícias para reiterar aquilo que já havia sido dito no comunicado do conselho diretivo, ou seja, que o tribunal indeferiu o "liminarmente procedimento cautelar", segundo pode ler-se no Record "Chega de mentir aos sportinguistas", disse o líder leonino, considerando que o comunicado da Mesa da Assembleia Geral (MAG), segundo o qual o tribunal teria legitimado Jaime Marta Soares como líder da MAG, faltou à verdade. "Tudo o que foi requerido na providência cautelar foi indeferido. Está escrito no documento 'indefere-se liminarmente o pedido do requerente', incluindo a alínea 'd', que pretendia 'permitir ao requerente as funções de presidente da MAG'. Está escrito 'indefere-se liminarmente o pedido do requerente", sublinhou Bruno de Carvalho."O Jaime Marta Soares omitiu a decisão no seu comunicado. A decisão do tribunal foi pegar em tudo o que ele pediu e indeferir. Queria que fosse apresentado um plano de segurança para a realização de uma assembleia. Indeferido! Tenho pena que se esteja a manipular as pessoas. O senhor Jaime Marta Soares falou em 3500 votos, na decisão refere-se que há um requerimento com em cerca de mil votos! O Poiares Maduro mentiu descaradamente aos sportinguistas, tenho pena, porque até o tinha em consideração. Está a fazer um exercício em termos jurídicos de perfeita ignorância. Diz que não somos democratas quando na realidade estamos legitimamente a cumprir o nosso mandato", acrescentou o líder leonino.E repetiu uma ideia que tinha deixado na última conferência de imprensa que deu em Alvalade. "Há uma série de meios, utilize-os. Querem fazer uma assembleia destitutiva, façam. Se quiserem uma assembleia geral destitutiva é entregar à comissão transitória da mesa todas as assinaturas, todas as formalidades e nós marcamos a assembleia, não temos qualquer problema em ouvir os sócios".E prosseguiu: "Nós não temos medo da decisão dos associados, nem que seja para ir embora. Mas que não seja uma decisão de Jaime Marta Soares. Não se esqueçam que estão a prejudicar o Sporting e a SAD, eles vão ser responsabilizados. Se for essa a decisão dos sócios, vou-me embora como mandam os estatutos. Peguem nas assinaturas, o primeiro requerente pode vir fiscalizar tudo. Mas não façam os sportinguistas de parvos nem enlameiem mais o nome do Sporting."O único problema do Sporting chama-se Jaime Marta Soares e seus 'muchachos', incluindo Poiraes Maduro. Não disse ponta de verdade aos sportinguistas."Sobre as assembleias gerais, Bruno de Carvalho não tem dúvidas quais as que vão realizar-se. "Ficam marcadas as 17 de junho e 21 de julho. A de dia 23, entendeu o tribunal indeferir 'liminarmente o pedido do requerente'"