Simeone arrasa Argentina e compara Messi com Ronaldo

Treinador do Atlético de Madrid pergunta que jogador é o melhor para uma equipa "normal".

Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid e antigo jogador internacional que fez 106 jogos pela Argentina, reagiu à derrota da albiceleste com a Croácia com palavras duras. Diz que a equipa está "há quatro anos sem direção e sem liderança" e que a selecção "está muito mal".



O treinador comentou o terrível 0-3 da Argentina contra a Croácia com ‘Mono’ Burgos, seu adjunto no Atlético de Madrid, mas o áudio da conversa foi revelado na internet e rapidamente se tornou notícia em todo o mundo.O treinador que tem coleccionado títulos em Espanha não resistiu a entrar no clássico debate entre Messi e Ronaldo e deixou claro que a forma como o capitão português tem carregado a equipa às costas neste Mundial contrasta em absoluto com o apagamento de Messi na Argentina.



"Messi é muito bom, mas é óbvio que é muito bom porque está rodeado de extraordinários futebolistas. A pergunta que faço é, se tivesses que escolher entre Messi e Ronaldo, para uma equipa normal, quem escolherias? Apesar de achar que a Argentina vai passar se ganhar o jogo que falta com a Nigéria, Simeone arrasa Sampaoli, o seleccionador argentino.



"Dizemos que os futebolistas são os mais importantes, mas eles são 60% [do problema], não 90%, porque quando os treinadores fazem porcaria, é pior do que quando o fazem os jogadores."