Ao início estranha-se. Afinal, não é todos os dias que se atravessa a ponte pedonal suspensa mais longa do Mundo. Momentos antes de cruzar a 516 Arouca, as pernas tremem. As mãos transpiram. E o coração acelera. Quando o primeiro pé entra na aparentemente frágil estrutura metálica a adrenalina dispara. Começa a aventura.