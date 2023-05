Sérgio Conceição, adjunto do Casa Pia, árbitros e delegados alvo de processos disciplinares após jogo no Dragão

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou processos disciplinares a Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, Vasco Matos, adjunto do Casa Pia, e a muitos mais agentes dessa partida da pretérita jornada da Liga Bwin, nomeadamente aos árbitros Manuel Oliveira, Carlos Campos, Fábio Silva e Hélder Carvalho.Nem os delegados da Liga Portugal escaparam. Quer isto dizer que o CD também instaurou processos disciplinares a Alexandre Bento e Faustino Santos, "tendo por objeto factos ocorridos em jogo a contar para a Liga Portugal Bwin, não descritos nos relatórios oficiais de jogo."Recorde-se que o FC Porto-Casa Pia terminou com muitas confusões entre elementos das duas equipas.