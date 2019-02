Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sérgio Conceição: “Agora todos os jogos são finais”

Na antevisão ao jogo frente ao Tondela, o treinador do FC Porto diz que vai jogar para ganhar.

Por Aureliana Gomes | 08:53

"Os jogos são sempre complicados e agora todos são finais. Temos 12 finais e por isso há dificuldades. Cabe-nos encontrar o caminho para ultrapassá-las", disse Sérgio Conceição que não espera facilidades para o jogo desta sexta-feira (antes do clássico com o Benfica) frente ao Tondela, 11º classificado, com 23 pontos.



Na antevisão da partida, o técnico azul-e-branco destacou que sabe com o que conta para este encontro: "O importante é percebermos o que temos de fazer para ultrapassar este adversário e ganhar os três pontos."



Sem poder contar com Aboubakar, Marega e Danilo, por lesão, Tiquinho Soares, castigado, e com Brahimi em dúvida, Sérgio Conceição desvaloriza as ausências e diz que tem de olhar para as soluções que tem ao seu dispor.



"Eu gostava de contar com todos, infelizmente não é possível. Há ciclos assim. Temos de arranjar soluções para ganhar, é para isso que me pagam", disse, lembrando que Brahimi está a ser avaliado: "Não está a 100%, mas vamos esperar até à hora do jogo."



Na conferência, o tratamento de Marega na China, com um fisioterapeuta da equipa técnica de Vítor Pereira, foi também abordado. Sérgio Conceição destacou que essa é uma situação orientada pelo departamento médico.



"Foi de comum acordo tentar um tratamento inovador de forma a que a recuperação seja mais rápida do que o previsto", esclareceu.



"Foi o Jorge que se afastou"

Sérgio Conceição esclareceu, ontem, que não foi ele que afastou o jogador Jorge da equipa principal. Utilizado apenas em três jogos esta época, o lateral brasileiro está a treinar com a equipa B.



"Não fui eu que afastei o Jorge, foi ele que se afastou, é completamente diferente", disse, revelando que há situações que privilegia, como o empenho e o estado emocional dos jogadores. "Se está na B e não joga, perguntem ao Rui Barros", disparou.



Jogos decisivos

Sérgio Conceição diz que os próximos quatro jogos são importantes, mas apenas com a Roma é determinante.



"É decisivo por se tratar da segunda mão de uma eliminatória da Liga dos Campeões", disse o técnico portista que terá de reverter o resultado negativo (2-1) da 1ª mão.