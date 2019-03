Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sérgio Conceição explica celebração no fim e lamenta: "Alguns adeptos não apoiaram"

Treinador do FC Porto quer união e apoio do início ao fim.

19:57

Sérgio Conceição criticou o comportamento de alguns adeptos do FC Porto durante o encontro em Braga, que terminou com a vitória portista (2-3). Na flash interview da Sport TV, o treinador dos dragões apelou à união a 100 por cento e lembrou que a ausência dos internacionais nas últimas semanas dificultou a tarefa para o jogo de hoje.



"Questionado sobre o festejo fulgurante no fim, Conceição disse: "Isto tem a ver também com as duas semanas sem nove jogadores. Não é fácil em dois dias juntar a equipa, focá-la outra vez e passar a ideia de que cada jogo é uma final e pode ser decisivo para o título. Percebo esta vontade dos adeptos em ganhar sempre, que não é menos do que a nossa nossa. Senti desta parte alguns adeptos a criticarem e a não apoiarem e devemos estar sempre juntos. O meu festejo para os adeptos foi do lado contrário, onde estavam as claques e outros adeptos e onde houve apoio do início ao fim. É disso que precisamos."



Concretamente sobre o jogo, destacou a vontade da sua equipa e o que as suas substituições trouxeram, deixando ainda elogios ao adversário: "seria sempre difícil jogar aqui, ainda por cima com um Sp. Braga com qualidade individual. Hoje foram mais recuados, formando uma linha de cinco, deixando o Wilson Eduardo perdido na direita por causa do adiantamento de Alex Telles, a bloquearem o nosso jogo na largura. Assim ficava difícil procurar a profundidade. Nas duas partes entrámos mal, e por isso sofremos dois golos. No resto mostrámos muito carácter e vontade e as substituições foram para ganhar o jogo. Correu bem nesse sentido, foi um jogo extremamente competitivo perante o 4.º grande, que tem demonstrado que é uma grande equipa."



"Meti o Corona na direita porque o Sequeira estava a conseguir centros perigosos. A entrada do Brahimi, Manafá e Fernando Andrande foram importantes. Fui metendo gente para dar à equipa algo mais para ganhar", acrescentou.