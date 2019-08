Sérgio Conceição admite culpa e diz que nunca será "um problema" para o FC Porto

Sérgio Conceição reagiu à eliminação na Liga dos Campeões aos pés do Krasnodar, dizendo que a equipa tentou inverter o cenário após o intervalo."Os jogadores reagiram de forma fantástica. Fizemos segunda parte acima da média no acreditar, muitas vezes com pouco discernimento mas com convicção de que podíamos dar a volta ao resultado de uma primeira parte muito ingrata", referiu aos jornalistas.Conceição afirma ainda que a derrota se deveu a erros seus e mostrou-se emocionado e cabisbaixo.O técnico dos dragões recordou ainda a situação que enfrentou na chegada ao clube e assegurou que nunca será "um problema" no Estádio do Dragão: "Cheguei aqui e o FC Porto não ganhava nada há quatro anos. Nunca serei um problema para o FC Porto."