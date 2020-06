Sexo com o namorado iliba pugilista norte-americana em caso de doping

Desde fereveiro que Virgina Fuchs estava envolvida num caso de doping, tendo acusado um teste postivo, resultado que a afastou da competição. A pugilista olímpica norte-americana sempre negou ter tomado qualquer substância proibida e, após uma investigação, a USADA, agência anti-doping dos EUA, deu-lhe razão: afinal o motivo para ter acusado doping está no sexo."Fico aliviada que uma vez que a USADA concluiu, com uma extensa investigação, que o meu caso é único. Não me deram qualquer punição, permitindo que eu voltasse à competição. Foi uma grande lição para mim, e agora que acabou, estou totalmente focada na minha preparação para Tóquio", escreveu a atleta no Twitter.Segundo determinou a agência anti-doping dos EUA, as duas substâncias proibidas foram 'transferidas' para o corpo da atleta de 32 anos pelo namorado, durante uma relação sexual.