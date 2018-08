Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sousa Cintra ao lado de número dois de Vieira

Dirigentes encarnados e leoninos vão estar juntos no habitual lanche que antecede o jogo na Luz.

Por Filipe António Ferreira | 01:30

O Benfica já recebeu a confirmação do Sporting: os leões vão ter oito representantes na tribuna do estádio da Luz (este sábado 19h00) sendo que Sousa Cintra (líder da SAD) vai estar ao lado do número dois de Luís Filipe Vieira, Domingos Almeida Lima.



O presidente das águias, por indicação médica (esteve uma semana internado devido a uma indisposição), não estará ao lado do líder da SAD com quem mantém excelentes relações, apurou o CM.



Os responsáveis leoninos serão recebidos pelo vice-presidente das águias e depois juntam-se num habitual lanche de confraternização. Isto era algo que não acontecia desde que Bruno de Carvalho assumiu o cargo de presidente, em 2013.



"Neste momento temos relações cordiais com a direção do Sporting por isso é mais que lógico este convite institucional", disse ao CM fonte do clube da Luz.



Sendo assim e uma vez que é o responsável máximo pela SAD dos leões e quem gere o futebol profissional, será Sousa Cintra a sentar-se na primeira fila da tribuna ao lado de, ao que o CM apurou, Domingos Almeida Lima.



Mais atrás estarão o líder da comissão da Gestão, Artur Torres Pereira, o presidente da Mesa da Assembleia-Geral, Marta Soares, e os restantes cinco dirigentes leoninos.



Como seria de esperar, nenhum dos candidatos à presidência do Sporting foi convidado (Benfica poderia fazê-lo apenas por cortesia). Muitos dos candidatos entre eles João Benedito, Pedro Madeira Rodrigues, manifestaram-se contra a presença na tribuna.



PSP saúda clima de paz entre rivais

"Considero positivo que o ambiente seja salutar, não só neste como em qualquer evento", disse o comissário da PSP Carlos Cachudo, que na habitual conferência de imprensa que antecede os dérbis na cidade de Lisboa, explicou como decorrerá o policiamento do jogo, em que são esperados mais de 60 mil adeptos.



"É um jogo de risco elevado e, como habitualmente acontece nestes jogos, é um evento que terá algum nível de dificuldade no que diz respeito ao nosso trabalho", afirmou. O comissário da PSP disse ainda que são esperados 3250 adeptos do Sporting que à chegada ao estádio serão encaminhados por uma única entrada até à caixa de segurança, já no interior. As portas do estádio abrem às 17h00.



Para o primeiro dérbi deste campeonato foi destacado um dispositivo policial em que se incluem diversas valências da PSP, como Divisão de Trânsito ou a Unidade Especial de Polícia, e Carlos Cachudo relembrou os habituais conselhos para os adeptos.



"Devem deslocar-se para o estádio preferencialmente de transportes públicos e cedo, de modo a facilitar o processo de entradas. Recordo também que não devem levar objetos proibidos ou malas muito grandes, e que os adeptos alcoolizados não vão poder entrar", indicou.