Sousa Cintra pode querer rescindir com treinador Mihajlovic

Comissão de Gestão do Sporting quer que técnico contratado por Bruno de Carvalho saia do clube.

01:19

A Comissão de Gestão do Sporting quer rescindir depressa com o treinador Sinisa Mihajlovic, recentemente contratado por Bruno de Carvalho, avança o Diário de Notícias.Sousa Cintra, enquanto presidente da SAD leonina, pode afastar Mihajlovic nas próximas horas, alegando o período experimental de trinta dias do treinador ou a má-fé por ter assinado por três anos com o emblema de Alvalade.Recorde-se que o clube de Alvalade confirmou, no passado dia 18 de junho, a contratação do sérvio que irá suceder a Jorge Jesus. Segundo o documento publicado online , Sinisa irá assumir os destinos da equipa principal de futebol dos leões até 2021.O técnico de 49 anos estava sem clube, depois de ter orientado o Torino na primeira metade da temporada, de onde foi despedido em janeiro. A carreira de Mihajlovic como técnico passou maioritariamente por Itália, tendo orientado emblemas como Fiorentina ou Milan. Foi ainda selecionador da Sérvia.