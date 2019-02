Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting compra oito jogadores por 12,3 milhões de euros

SAD leonina encaixou 4,5 milhões com dez saídas. Mas apenas três atletas contribuíram para este valor, pois sete partiram a custo zero.

Por Mário Pereira | 08:41

O Sporting gastou 12,3 milhões na compra de oito jogadores durante o chamado mercado de inverno. A informação foi prestada através de um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Imobiliários (CMVM).



A SAD leonina fez ainda saber que no período aberto de transferências deixaram o clube 10 jogadores, tendo proporcionado um encaixe de 4,5 milhões.



No que toca a entradas, Idrissa Doumbia foi o jogador mais caro (3,8 milhões). Seguiram-se Christian Borja (3,1 milhões), Tiago Ilori (2,4 milhões), Gonzalo Plata (1,075 milhões), Renan Ribeiro (1 milhão pelo guarda-redes que já estava no plantel, cedido pelo Estoril), Luiz Phellype (500 mil euros), Matheus Nunes (500 mil euros) e Felipe Chaby (regresso após empréstimo).



No que respeita a saídas, os 4,5 milhões de euros referem-se a dez jogadores. Mas destes apenas três proporcionaram aos leões encaixes financeiros: Demiral (para o Alanyaspor), por 3,5 milhões; Tiago Djaló (para o Milan), por 500 mil euros; e Marcelo (para o Chicago Fire), por 500 mil euros.



A custo zero saíram de Alvalade Bruno César (Vasco da Gama), Boubacar (Troyes), Euclides Cabral (Grasshoppers), Fakobo (revogação de contrato), Nani (Orlando City), Monteiro (Vancouver Whitecaps) e Castaignos (Gyeongnam).