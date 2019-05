Sporting conquista Liga dos Campeões de hóquei em patins

O Sporting sagrou-se este domingo campeão europeu de hóquei em patins, após derrotar na final o FC Porto, por 5-2, em jogo realizado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.A equipa verde-e-branca repete assim o título alcançado há 42 anos, quando tinha ganhado a competição em 1976/77, então ainda sob a designação de Taça dos Campeões Europeus.No jogo decisivo da final four da competição, o Sporting ganhou ascendente ainda na primeira parte e chegou ao intervalo a vencer por 4-1. A segunda parte foi mais equilibrada, com os leões a fazerem a gestão do resultado.Toni Pérez, Vítor Hugo, Ferran Font (por duas vezes) e Gonzalo Romero marcaram os golos do Sporting, enquanto Reinaldo Garcia e Gonçalo Alves reduziram para o FC Porto."É por isto que trabalhamos. É sublime, qualquer coisa de fantástico. Sou uma parte muito ínfima deste título", disse Paulo Freitas, treinador leonino.O Sporting tem agora dois títulos europeus de hóquei em patins, tantos como o FC Porto (1985/86 e 1989/90) e o Benfica (2012/13 e 2015/16).O Óquei de Barcelos venceu a competição em 1990/91.