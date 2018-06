Sporting contrata Carlos Eduardo Jatobá

Médio brasileiro irá reforçar equipa sub-23.

17:49

Carlos Jatobá na época passada representou a equipa búlgara do FC Dunav Ruse. Antes tinha alinhado no Figueirense e J. Malucelli, dois clubes do Brasil.















O Sporting oficializou esta sexta feira a contratação de Carlos Eduardo Jatobá, médio brasileiro de 22 anos, que irá jogar na equipa de sub-23.O reforço leonino mostrou-se muito satisfeito por ter assinado pelos leões e promete trabalhar para chegar à equipa principal."Estou aqui também para aprender e evoluir muito. Posso até atravessar um bom momento, mas procuro sempre crescer, nunca ficar parado".O médio define-se da seguinte forma: "Tanto posso jogar a primeiro como a segunda trinco. Gosto de marcação cerrada e sair para frente, ajudar a equipa com mais dinâmica, coração na ponta da chuteira – como se diz no Brasil – e tenho certeza que posso ajudar muito o Sporting", rematou.