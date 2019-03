Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting é mesmo Bruno Fernandes e mais 10

Capitão serviu Diaby e Raphinha para os golos iniciais. Estava 2-0 logo aos 11’, mas este leão não sabe viver em tranquilidade.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 01:30

Este Sporting faz lembrar a primavera da vida de que Rui Veloso canta. Tão depressa o sol brilha, como a seguir está a chover. Só há uma coisa que não muda: Bruno Fernandes como estrela e a carregar toda uma equipa às costas. Duas assistências e um golo no 3-1 do regresso às vitórias.



É preciso apertar bem o cinto para este carrossel. Ainda nem 5’ corridos e Bruno Fernandes servia o seu primeiro passe de luxo, que Diaby desdenhou. Não há problema. A bandeja do capitão do Sporting tinha muito para oferecer.



Aos 10’, Raphinha recebeu a entrega e atirou para defesa de Ricardo. Nesse canto, o ‘carteiro’ número 8 lá voltou a aparecer e, desta vez, Diaby, do alto dos seus 1,73m, aproveitou o espaço na área e cabeceou para o 1-0.



Ainda a transmissão televisiva repetia o golo inaugural e já estava em andamento o segundo do encontro. Bruno Fernandes (chamaram?) isola Raphinha e o extremo brasileiro finaliza com grande eficácia. Aos 11’, 2- -0. Está tudo bem, não estava?



É que este leão não sabe viver em tranquilidade. Começaram a surgir no jogo Paulinho e Lucas Fernandes, explorando as debilidades defensivas dos homens de Alvalade, à exceção de Mathieu e Renan. Os dois conseguiram evitar o golo aos 21’, antes de o guardião voltar a brilhar aos 26’ e aos 30’.



Sem surpresa, o cântaro lá partiu na área do Sporting, com Paulinho a lucrar com uma soneca de Gudelj e, aí sim, a rematar sem hipóteses para Renan. Era o início de um final de primeira parte frenético.



Por três vezes, o guarda-redes leonino foi obrigado a salvar os colegas - na última delas com a ajuda da barra. Do outro lado, Bas Dost tanto evitou rematar à baliza que levou o público a uma loucura nada saudável. Assobios para o holandês antes do descanso. Respirar precisava-se.



E fez bem o intervalo ao Sporting. Fora um ou outro susto, estancou o avolumar de oportunidades da turma algarvia. Bas Dost foi o primeiro a sair e voltou a reaparecer a figura do costume. Bruno Fernandes, por vezes, parece aquelas máquinas usadas - mais - no ténis tal a quantidade de bolas colocadas ao dispor dos colegas.



Aos 63’, porém, até foi ele a ser servido por Acuña, só que o cabeceamento saiu muito torto. Mais tarde, nova belíssima jogada do capitão verde-e-branco, com Ricardo Ferreira a defender. E quem melhor para sofrer o penálti e converter o 3-1 final?



Era o último prato de um regresso às vitórias todo servido na bandeja de Bruno Fernandes.



"Bas Dost não esteve neste jogo"

Marcel Keizer ficou muito satisfeito com os primeiros 15 minutos da partida (altura em que os leões marcaram dois golos) mas desagradado com os seguintes 30’: "Driblámos demasiado, não fizemos passes e perdemos o controlo. Nesse período fizemos tudo aquilo que não se deve fazer no futebol".



"No intervalo disse aos jogadores para voltarem àquilo que tinham feito nos primeiros 15 minutos do jogo, em que trocámos a bola, mudámos de posição, tivemos iniciativas do Diaby e do Raphinha, com o Bruno a lançá-los com perigo. Tínhamos de jogar com as linhas mais juntas. Coisas simples. Quando não fazemos coisas simples o jogo torna-se complicado", disse o treinador que falou sobre a substituição de Bas Dost.



"Não esteve neste jogo. Cabe-nos a nós fazer com que ele melhore porque é um jogador que já deu muito ao Sporting. Temos de ajudá-lo porque precisamos dele", concluiu.



ANÁLISE

Entrada forte e eficaz

A jogar em 4x3x3, o Sporting entrou muito bem no encontro. Com eficácia, rapidamente chegou ao 2-0, que foi importante para as dificuldades que se seguiram. Excelente resposta de Paulinho e Lucas Fernandes, a obrigarem Renan a brilhar na baliza.



Bas Dost tem de ir ao divã

Algo se passa com o avançado holandês, para quem a baliza começa a ser um trauma. Que o altruísmo se sobreponha em nome de um colega mais bem posicionado, tudo bem. Quando isolado, passar para a zona de ninguém já é um problema.



Bem colocado no penálti

O penálti que arruma a questão do resultado é o que causa mais interrogações na análise ao árbitro. Há contacto sobre Bruno Fernandes e Capela estava bem colocado, pelo que merece o benefício da dúvida. Perdoou cartões a atletas das duas equipas.