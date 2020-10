Sporting junta-se ao FC Porto na final da Taça de Portugal de basquetebol

O Sporting qualificou-se esta quarta-feira para a final da edição 2019/20 da Taça de Portugal de basquetebol, ao vencer o Vitória de Guimarães por 85-71, no segundo encontro da 'final four', no Pavilhão Multiusos de Odivelas.

Os 'verde e brancos', que ao intervalo já venciam por 16 pontos (42-26), procuram o sexto triunfo na prova e primeiro desde 1979/80.

Na final, marcada para as 19h00 de quinta-feira, o 'cinco' de Luís Magalhães vai medir forças com o FC Porto, 14 vezes vencedor da prova, que na primeira meia-final superou o Benfica por 81-74.