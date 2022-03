Sporting procura triunfo em Guimarães para colocar pressão no líder FC Porto

O Sporting vai procurar vencer este sábado na visita ao Vitória de Guimarães, na 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, de modo a colocar pressão no líder FC Porto, que apenas joga no domingo.

Os campeões nacionais entram em campo com 64 pontos, a seis do FC Porto (70), e, em caso de vitória, reduzem de forma provisória a diferença para três, uma vez que os 'dragões' apenas entram em campo no domingo, na visita ao 'vizinho' Boavista.

A equipa orientada por Rúben Amorim, que tem seis pontos de vantagem em relação ao Benfica, terceiro, vem de duas vitórias seguidas na I Liga, tal como o Vitória de Guimarães, que é sexto, com 36 pontos.

Depois de três derrotas seguidas, uma delas por 3-0 frente ao Benfica, a equipa de Pepa conseguiu inverter a situação e venceu o Famalicão e o Marítimo, o que reforça o estado anímico para o duelo com os 'leões', que na primeira volta venceram por 1-0, com um golo de Coates.

O jogo entre o Vitória de Guimarães e o Sporting está agendado para as 20h30, no Estádio D. Afonso Henriques, com arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.

Antes, pelas 15h30, o Tondela, que vai estrear o técnico Nuno Campos, recebe o Arouca, num duelo entre duas equipas que procuram fugir aos últimos lugares da tabela classificativa.

O Tondela, que não vence há seis jogos no campeonato, soma 21 pontos e ocupa a 16.ª posição, lugar do 'play-off' para a manutenção, enquanto o Arouca, que vai em três jogos sem triunfos, contabiliza mais um ponto e ocupa o 15.º lugar.

Também hoje, o Santa Clara, 10.º classificado, com 30 pontos, recebe a Belenenses SAD, 18.º e último com apenas 17, em jogo agendado para as 17h00 locais (18h00 em Lisboa), no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

A equipa açoriana não perde há quatro jogos no campeonato (três empates e uma vitória), enquanto os lisboetas somaram duas derrotas e dois empates nos últimos quatro jogos.

A jornada arrancou na sexta-feira, com o empate (1-1) entre Vizela e Famalicão, resultado que deixao os vizelenses no 14.º lugar, com 26 pontos, e os famalicenses no 12.º, com 28.

Resultados e programa da 27.ª jornada:

- Sexta-feira, 18 mar:

Vizela - Famalicão, 1-1

- Sábado, 19 mar

Tondela -- Arouca, 15h30

Santa Clara - Belenenses SAD, 17h00 locais (18h00, horas de Lisboa)

Vitória de Guimarães - Sporting, 20h30

- Domingo, 20 mar:

Gil Vicente - Marítimo, 15h30

Paços de Ferreira - Moreirense, 15h30

Benfica - Estoril Praia, 18h00

Portimonense - Sporting de Braga, 20h00

Boavista - FC Porto, 20h45