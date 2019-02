Requerimento de elaboração de auto de flagrante delito já deu entrada na Comissão de Instrutores da Liga.

O lance de Raúl Silva com Acuña ao minuto 81 do Sporting-Sp. Braga (3-0), realizado domingo em Alvalade, levou o clube leonino a dar entrada com um requerimento de elaboração de auto de flagrante delito na Comissão de Instrutores da Liga, avança o Record