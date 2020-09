O Sporting está a intensificar os testes à Covid-19, com controlos de dois em dois dias, de forma a não comprometer a realização do jogo de quinta-feira com os escoceses do Aberdeen em Alvalade, referente à terceira pré-eliminatória da Liga Europa.









O objetivo dos leões, que registam 12 casos no plantel (nove jogadores e três elementos do staff), é controlar o contágio. É que Palhinha acusou positivo num teste realizado na quinta-feira, já no estágio no Algarve, numa espécie de ‘bolha’ criada para proteger os jogadores.

Este domingo serão conhecidos os resultados dos testes de sábado e segunda-feira haverá nova ronda. A UEFA obriga a um novo controlo na terça-feira, 48 horas antes da partida. Assim, os leões poderão isolar os atletas que revelem positivo, não comprometendo a realização da partida. É que a UEFA não adia jogos. Já houve três equipas eliminadas devido a casos Covid (Slovan Bratislava, Prishtina e o KF Drita). A decisão final apenas será tomada no dia do jogo.





Apesar das baixas por Covid, os leões continuam a trabalhar com afinco. Rúben Amorim, um dos casos positivos, tem controlado tudo desde Lisboa, com conversas constantes com os outros elementos da equipa técnica que estão no Algarve. A preocupação do treinador é agora substituir alguns dos jogadores que cumprem a quarentena de 14 dias (Maximiano, Renan, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, Borja, Rodrigo Fernandes, Pedro Gonçalves, Nuno Santos e Palhinha).





A comitiva que está no Algarve foi este sábado reforçada por sete jovens da equipa B sub-23: Hugo Cunha, João Silva, Geny Catamo, Bruno Paz, Mess de Wit, Pedro Marques e Joelson Fernandes. Este grupo também efetuou os respetivos exames. A medida surge no seguimento do reforço de inscritos para a Liga Europa. Os leões querem jogar, depois de a estreia na Liga com o Gil Vicente, prevista para sábado, ter sido adiada.







Juve Leo pede demissão de Varandas

A Juventude Leonina mantém a guerra aberta com o presidente leonino e voltou a pedir a demissão de Frederico Varandas, que completou ontem 41 anos. A claque dos leões fez um comunicado a lamentar que a Assembleia-Geral do próximo dia 26 seja apenas para votar o orçamento de 2020/2021 e aprovar as contas da última época e que não sirva para discussão. A Juve Leo apelou ainda à presença em massa dos sócios.