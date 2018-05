Sporting conquista título europeu feminino de atletismo

As 'leoas' concluíram as 20 provas do programa com 166 pontos.

Por Lusa | 17:42

O Sporting revalidou este domingo o título de campeão europeu de atletismo no setor feminino, ao vencer a edição 2018 da Taça dos Campeões, depois de ter fechado no sábado a primeira jornada no terceiro lugar.



As 'leoas' concluíram as 20 provas do programa com 166 pontos, contra 164 das turcas do Enka, numa competição decida no derradeiro evento, os 4x400 metros, que o Sporting arrebatou, em 3.32,62 minutos, com a formação da Turquia no terceiro posto.



Além desta prova, as 'verde e brancas' ganharam os 800 metros, por Noelie Yarigo (2.04.65 minutos), o disco, por Irina Rodriguez (57,59 metros), o comprimento, por Evelise Veiga (6,54 metros) e os 100 metros barreiras, por Olimpia Barbosa (13,74).



Destaque, sobretudo, para Evelise Veiga, que bateu o recorde nacional de sub-23 do comprimento e passou a ser a segunda portuguesa de todos os tempos, apenas atrás de Naide Gomes (7,12, a 29 de julho de 2008, no Mónaco).



Nas outros provas do dia, Lorène Bazolo foi segunda nos 200 metros (23,47 segundos), Sílvia Cruz terceira no dardo (47,31 metros) e Sara Catarina Ribeiro terceira nos 3.000 metros (9.22,22 minutos).



O terceiro lugar da prova foi ocupada pelas espanholas do Valência Esports, com 160 pontos.