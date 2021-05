Sporting tem a primeira oportunidade para conquistar o 19.º título de campeão

O Sporting tem esta terça-feira a primeira oportunidade para conquistar o 19.º título de campeão português de futebol, 19 anos depois do último, necessitando de vencer em casa o Boavista, em jogo da 32.ª jornada da I Liga.Ainda invictos, os comandados de Ruben Amorim recebem o Boavista, atual 16.º e antepenúltimo classificado, com 30, em lugar de acesso ao 'play-off' de manutenção, e em caso de triunfo podem festejar o título, com duas rondas por jogar.Desde 2001/02, então sob o comando do romeno Lazlo Boloni e com Mário Jardel em grande, com 42 golos, que o Sporting não festeja um título de campeão nacional, naquela que é já a maior 'seca' de títulos dos 'leões', depois dos 18 anos entre 1981/82 e 1999/2000.Com menos um jogo, os 'leões' somam 79 pontos, mais cinco do que o campeão FC Porto, e precisam de apenas dois pontos até ao final da temporada para sucederem aos 'dragões' no historial da competição.O jogo com os 'axadrezados', que vai ser arbitrado por Luís Godinho, da associação de Évora, está marcado para as 20:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, já depois de o Benfica visitar o lanterna-vermelha Nacional, às 18:00. Os 'encarnados' viram o FC Porto ganhar ao Farense, por 5-1, na segunda-feira, ficando a sete pontos dos 'dragões', que ocupam a última vaga de acesso direto à Liga dos Campeões.Os insulares estão obrigados a vencer para manterem a esperança de se manterem na I Liga e, em caso de derrota, podem ver confirmada a descida, se o Boavista vencer em Alvalade e o Rio Ave empatar em casa do tranquilo Santa Clara, num encontro agendado para as 15:00 locais (16:00 em Lisboa).No outro encontro do dia, também às 16:00, o Tondela e o Belenenses SAD tentam somar um triunfo que os coloquem na luta pelo sexto lugar, de acesso à Liga Conferência Europa.Programa da 32.ª jornada: - Domingo, 09 mai: Paços de Ferreira - Marítimo, 1-1 Gil Vicente - Sporting de Braga, 1-1 - Segunda-feira, 10 mai: Portimonense - Moreirense, 1-2 FC Porto - Farense, 5-1 - Terça-feira, 11 mai: Santa Clara - Rio Ave, 15:00 locais (16:00 em Lisboa) Tondela - Belenenses SAD, 16:00 Nacional - Benfica, 18:00 Sporting - Boavista, 20:30 - Quarta-feira, 12 mai: Vitória de Guimarães - Famalicão, 20:15