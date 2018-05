Famosos do Sporting "de luto" reagem nas redes sociais

#Aovossolado é a hashtag que tem vindo a marcar as muitas reações de famosos à instabilidade vivida pelo Sporting

As agressões a jogadores do Sporting que marcaram esta terça-feira estão a gerar uma onda de revolta e tristeza por um clube que já viu dias melhores.Mais de 40 adeptos invadiram o centro de estágios em Alcochete e aterrorizaram os jogadores e a equipa técnica com agressões, facas, cintos, tochas e ferros. Bas Dost foi um dos maiores alvos da claque tendo sido violentamente agredido com cintos e ferros nas pernas e cabeça.Esta quarta-feira já vários famosos se manifestaram perante o sucedido e mostram-se desiludidos e do lado dos craques. #Aovossolado foi a hashtag criada para apoiar os jogadores e demonstrar a indignação perante as mais recentes atitudes do presidente Bruno de Carvalho.Ao que aconteceu, Bruno de Carvalho reagiu assim: "O crime faz parte do dia-a-dia. Foi chato, mas amanhã é um novo dia".