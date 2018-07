Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Steven LoBue e Rhiannann Iffland vencem prova da Redbull nos Açores

Canadiana e norte-americano celebram vitória nos mergulhos do penhasco de Vila Franca do Campo,

19:05

A canadiana Rhiannann Iffland e o norte-americano Steven LoBue foram os grandes vencedores da terceira etapa do Red Bull Cliff Diving, prova que animou os últimos dias em Vila Franca do Campo, nos Açores.



A canadiana, de 26 anos, concluiu a prova com 324 pontos, superiorizando-se no ilhéu a Adriana Jimenez (294,3) e Lysanne Richards (285,8). Após a conquista, Iffland destacou a beleza natural de todo o evento. "É um prazer estar de volta cá. Esperemos voltar no próximo ano. Tem sido tudo muito bom e, sendo sincera, não quero ir embora! É tudo muito bonito", elogiou.



Na prova masculina, Steven LoBue terminou com 435,5, deixando David Colturi (404,8) e Gary Hunt (400,2). No final, o saltador de 33 anos também destacou a qualidade da prova nacional. "É super entusiasmante estar aqui. É sempre muito desafiante. Orgulhoso por toda a gente ter estado bem e, como disse, é um prazer estar aqui a fazer que amamos", frisou.



Nas contas do campeonato, LoBue reforçou a liderança, agora com 470 pontos, com Michal Navratil (360) e David Colturi (330) nos lugares seguintes. Na prova feminina, a liderança continua a ser de Adriana Jimenez (360), agora com mais 50 pontos do que Rhiannann Iffland e 110 do que Jessica Macaulay.



Cumprida a etapa dos Açores, o Red Bull Cliff Diving ruma agora a Sisikon, na Suíça.