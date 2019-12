Portimonense alega incumprimento de regulamentos e protesta jogo com o Sporting

Sporting tranquilo

O Portimonense protestou o jogo com o Sporting, no final do mesmo, alegando que os leões não cumpriram os regulamentos da prova, no que diz respeito à inclusão de jogadores formados localmente, violando o disposto no artigo 15.º n.º 2 do Anexo III do Regulamento de Competições da Liga.Segundo os algarvios, o Sporting atuou com apenas um jogador que preenche os requisitos para ser considerado formado localmente, o guarda-redes Luís Maximiano, quando o regulamento da Taça da Liga impõe dois. Para o Portimonense (e é essa a sustentação do protesto), Bruno Fernandes não preenche as exigências regulamentares.Fonte do Portimonense assegurou que os responsáveis do Sporting tiveram dúvidas no início da partida e que Bruno Fernandes esteve mesmo para não jogar, mas acabou por ser incluindo no onze. À tribuna de imprensa, e depois da distribuição da constituição das equipas, chegou a informação de que iria haver uma alteração no Sporting, o que não se confirmaria.Fonte oficial do Sporting, contactada por, considera que a alegação do Portimonense não tem qualquer sustentação nos regulamentos, uma vez que tanto Luís Maximiano como Bruno Fernandes cumprem o que está estipulado, ao contrário de Rafael Camacho, diga-se. O clube está, por isso, perfeitamente tranquilo, tanto mais que tem na sua posse documentação da Liga que comprova a sua versão dos factos.De acordo com os regulamentos da Liga um "jogador formado localmente" é "aquele que tenha sido inscrito na FPF, pelo períodocorrespondente a três épocas desportivas completas ou 36 meses, entre os 15 e os 21 anos de idade, inclusive, bem como o jogador com idade entre os 15 e os 18 anos, inclusive, que nunca tenha sido inscrito por outra federação nacional."