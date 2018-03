Talisca diz ter sido "meio ameaçado" para renovar com o Benfica

Relação entre o avançado brasileiro e o clube da Luz continuam tensas.

"Como fui meio ameaçado tive que renovar contra a minha vontade. Sempre disse, desde que aqui cheguei, que não queria voltar para o Benfica. Estou aqui e estou feliz [no Besiktas], mas na altura e que tudo aconteceu tive que fazer isto [renovar] para conseguir estar neste clube", concluiu.



Recorde-se que o Benfica tornou oficial a renovação até 2020 com o avançado brasileiro, sendo que a SAD continua a ter 100% do passe de Talisca.



A relação entre o jogador e o clube de Luís Filipe Vieira tornou-se mais dura desde o seu empréstimo para o clube turco.









Anderson Talisca afirmou esta quinta-feira, após o encontro entre o Besiktas e o Fenerbahçe (que terminou 2-2 e com a expulsão de Ricardo Quaresma), que foi "meio ameaçado" pelo Benfica e, foi por isso, que renovou com o clube da Luz. Em declarações à imprensa no final do encontro, o brasileiro não escondeu que a relação com os "encarnados" continua pouco amigável."Essa questão da renovação já tem algum tempo, não é de agora, o presidente do Besiktas [Fikret Orman] sabe disso. Os clubes tiveram uma discussão na FIFA e, como o Benfica é que tinha o meu passe, iria tirar-me das competições europeias. Para quê ficar aqui se só iria jogar o campeonato turco?", começou por dizer o jogador, quando questionado sobre a renovação.