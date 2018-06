Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Talisca ruma à China para representar o Guangzhou Evergrande

Brasileiro acaba cedido por empréstimo até ao final do ano à equipa liderada por Fabio Cannacaro.

17:21

Talisca vai rumar à China para representar o Guangzhou Evergrande, por empréstimo, nos próximos seis meses.



Está assim esclarecido o futuro do brasileiro, o qual tem contrato com o Benfica, e que foi apontado a vários emblemas nos últimos meses. Acaba por ser uma surpresa, pois, apesar dos inúmeros pretendentes em adquirir o passe do médio, estece acaba por ser cedido.



Neste momento ainda não são conhecidos os detalhes do negócio, mas o jogador já foi apresentado como reforço e surgiu com o equipamento do Guangzhou Evergrande, equipa liderada por Fabio Cannavaro que vai representar até ao fim de 2018.