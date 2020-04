Temporada das principais modalidades de pavilhão terminam em Portugal sem campeões

A temporada 2019/20 das principais modalidades de pavilhão em Portugal não terá qualquer campeão.Basquetebol, andebol, voleibol e hóquei em patins vão – nas próximas horas - dar por encerradas as respectivas épocas no que às provas seniores diz respeito (as competições jovens foram rapidamente anuladas logo a pandemia do coronavírus fez com que Portugal adotasse medidas de confinamento), seguindo o caminho que, bem antes, a Federação Portuguesa de Futebol adotou para o futsal, outro desporto de pavilhão com enorme implantação no nosso país, avança o Record.