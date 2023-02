Torneio de futsal solidário junta mais de dois mil euros para menino com paralisia cerebral

O torneio solidário de futsal promovido pela Associação Desportiva de Árvore Forças de Segurança Unidas, no domingo, em Vila do Conde, angariou 2464 euros para ajudar no pagamento das terapias de Gonçalo, um menino de cinco anos, de Beja, com paralisia cerebral.

O evento, que decorreu no pavilhão da Ribeirinha, em Macieira da Maia, reuniu cerca de 130 participantes, entre associações, civis e elementos de forças de segurança. Além dos jogos de futsal, foram ainda sorteadas camisolas de clubes desportivos.

Gonçalo não anda, não fala e é alimentado por uma sonda. Realiza ciclos de tratamento numa clínica especializada, em Braga, além dos tratamentos que recebe na cidade onde reside, no Alentejo. Ao todo, incluindo viagens e estadias, são pagos cerca de 25 mil euros por ano.