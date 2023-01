Torneio solidário ajuda menino com paralisia cerebral

A Associação Desportiva de Árvore Forças de Segurança Unidas está a organizar um torneio solidário de futsal, destinada a angariar verbas para as terapias de Gonçalo, um menino de cinco anos, de Beja, com paralisia cerebral.

O menino não anda, não fala e é alimentado por uma sonda. Realiza ciclos de tratamento numa clínica especializada, em Braga, além dos tratamentos que recebe na cidade onde reside, no Alentejo. Ao todo, incluindo viagens e estadias, são pagos cerca de 25 mil euros por ano.

A iniciativa solidária, que assim abraça a causa 'O Nosso Gonçalinho', decorrerá a 12 de fevereiro, no pavilhão da Ribeirinha, em Macieira da Maia, Vila do Conde. "Será um dia especial, repleto de convívio, amizade e solidariedade", indica a associação desportiva vilacondense. As inscrições estão abertas.