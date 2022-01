Tottenham dá 45 milhões de euros por Luis Díaz

O Tottenham entrou em força na corrida pelo colombiano Luis Díaz. Os londrinos dão 45 milhões de euros, mais objetivos, pelo colombiano que pode ter feito o último jogo pelo FC Porto com o Famalicão no domingo passado (3-1).





Os spurs querem satisfazer a pretensão do técnico italiano Antonio Conte, que pediu reforços para atacar o que falta da temporada em Inglaterra. Luis Díaz, de 25 anos, é há muito seguido pelo emblema londrino, que tem no Liverpool o principal adversário na contratação do colombiano, que está neste momento ao serviço da sua seleção.