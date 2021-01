Três jogadores da equipa principal do Sporting infetados com Covid-19

Há mais três casos positivos de Covid-19 no plantel do Sporting: Neto, Nuno Mendes e Sporar. Os resultados foram conhecidos ao final da tarde, após testes realizados na manhã desta quarta-feira. Os três estão assintomáticos e já a cumprir o obrigatório isolamento.

noticiou, os exames na Academia passaram a ser diários, depois de na viagem à Madeira terem sido detetados casos positivos no staff. Ao todo, de acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, há seis novas infeções no staff mais os três jogadores agora conhecidos, ou seja, nove no total.Em setembro, recorde-se, estiveram infetados e recuperaram da doença Nuno Santos, Eduardo Quaresma, Luís Maximiano, Gonçalo Inácio, Rodrigo Fernandes, Pote, Renan, Palhinha e Borja. Gonzalo Plata também ultrapassou o problema.