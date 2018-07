Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Um canto dos ‘bleus’ valeu o bilhete para a final do Mundial

Golpe de cabeça de Umtiti derrotou equipa belga num jogo frenético.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 01:30

Não deixa de ser curioso. Num relvado repleto de velocistas, foi de bola parada que tudo se resolveu. A chave estava na cabeça de Umtiti, que subiu mais alto do que a concorrência e deu nova final à França - a terceira num Mundial (98 e 2006) nos últimos 20 anos. A Bélgica lutou, mas caiu.



E até começou melhor a equipa de Martínez, que conseguiu anular Pogba e as arrancadas de Mbappé. Na frente, Hazard ia dando trabalho à defensiva gaulesa, com Lloris a sacudir os primeiros momentos de frisson.



Só que, a partir dos 30’, Deschamps encontrou na mobilidade de Griezmann a saída das amarras belgas e, então, passou a ser Courtois chamado à ação, principalmente aos 39’, a fazer a mancha a Pavard.



Placard a zeros, mas emoção no máximo. Ataque, contra-ataque, equilíbrio como nota predominante. Até ao momento do jogo: aos 51’, Umtiti foi um centésimo de segundo mais rápido e saltou um centímetro mais alto do que Fellaini. Como em tantos jogos deste Mundial, foi de bola parada e pela via aérea que França abriu o caminho para a final de Moscovo.



Com o jogo mais aberto, os gauleses podiam ter aumentado – pormenor delicioso de Mbappé (56’) para Giroud - e a Bélgica também nunca desistiu de atirar à baliza. Mas Curtois e Lloris são referências nas redes e nada se alterou. Dois anos depois da desilusão com Portugal, a França sorri.



Espera agora por Croácia ou Inglaterra.